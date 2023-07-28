Реклама
Прямой эфир
Общество
Грызлов заявил о защите Россией православного наследия в рамках СВО
Мир
Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР
Происшествия
ФСБ задержала в Орловской области мужчину за попытку вступить в ВСУ
Мир
В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка
Мир
Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер
Мир
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
Культура
Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» покажут на Венецианском фестивале
Политика
Кремль не ждет приглашения Путина на ноябрьский саммит АТЭС
Мир
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета более чем на $880 млрд
Общество
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Культура
«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год
Происшествия
На Курилах турист упал со скалы

Джанго рассказал об отношении к украинской музыке в шоу «Соль»

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автор хита «Холодная весна» — музыкант Алексей Джанго Поддубный стал новым героем в эфире передачи РЕН ТВ «Соль». Ему пришлось отбиваться от острых вопросов ведущих шоу, во время которых он признался, что не слушает украинскую музыку. Свежий выпуск выйдет на канале 28 июля в полночь.

Певец во время накаленной беседы с рок-музыкантом Александром Скляром и репером Ричем назвал причину, по которой он не слушал музыку украинских исполнителей.

Сам Скляр отметил, что ему приходилось слушать украинских исполнителей: «Вопли Видоплясова» и «Океан Эльзы». «Неважно нравилось не нравилось, понимали не понимали, я, например, не понимал большую часть, что поет «Океан Эльзы». Но ведь я же могу оценить», — указал рок-музыкант.

Джанго ответил, что понимал, о чем пели украинцы, поэтому и не слушал их.

Музыкант не раз бывал на освобожденных территориях. В Донецкой Народной Республике музыкант дал больше 100 концертов. Также он приезжал с гуманитарной помощью и в разрушенный украинскими бойцами Мариуполь.

«Я смею надеяться, что за годы пребывания здесь — за 10 лет я приблизился в душе к званию русского человека, потому что то, что кому-то было дано просто по факту рождения, мне надо было заслужить», — сказал он.

Джанго переживает творческое перерождение. За полтора часа программы певец откроется с новых ракурсов.

«Соль» — это уникальный формат, который полюбился многим зрителям. В этой программе стирается грань между поклонниками и их кумирами. Можно не только познакомится с любимцами, но и насладиться живым звуком.

Соль событий: SHAMAN на РЕН ТВ, Хачатурян в БЗК, цирк у Табакова
О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного

Ранее, 22 июля, музыкант Сергей Бобунец рассказал о причинах распада группы «Смысловые галлюцинации» в эфире шоу «Соль» на РЕН ТВ. По его словам, у участников пропала мотивация, несмотря на деньги и уговоры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023