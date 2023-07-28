Джанго рассказал об отношении к украинской музыке в шоу «Соль»

Автор хита «Холодная весна» — музыкант Алексей Джанго Поддубный стал новым героем в эфире передачи РЕН ТВ «Соль». Ему пришлось отбиваться от острых вопросов ведущих шоу, во время которых он признался, что не слушает украинскую музыку. Свежий выпуск выйдет на канале 28 июля в полночь.

Певец во время накаленной беседы с рок-музыкантом Александром Скляром и репером Ричем назвал причину, по которой он не слушал музыку украинских исполнителей.



Сам Скляр отметил, что ему приходилось слушать украинских исполнителей: «Вопли Видоплясова» и «Океан Эльзы». «Неважно нравилось не нравилось, понимали не понимали, я, например, не понимал большую часть, что поет «Океан Эльзы». Но ведь я же могу оценить», — указал рок-музыкант.



Джанго ответил, что понимал, о чем пели украинцы, поэтому и не слушал их.



Музыкант не раз бывал на освобожденных территориях. В Донецкой Народной Республике музыкант дал больше 100 концертов. Также он приезжал с гуманитарной помощью и в разрушенный украинскими бойцами Мариуполь.

«Я смею надеяться, что за годы пребывания здесь — за 10 лет я приблизился в душе к званию русского человека, потому что то, что кому-то было дано просто по факту рождения, мне надо было заслужить», — сказал он.

Джанго переживает творческое перерождение. За полтора часа программы певец откроется с новых ракурсов.



«Соль» — это уникальный формат, который полюбился многим зрителям. В этой программе стирается грань между поклонниками и их кумирами. Можно не только познакомится с любимцами, но и насладиться живым звуком.

Ранее, 22 июля, музыкант Сергей Бобунец рассказал о причинах распада группы «Смысловые галлюцинации» в эфире шоу «Соль» на РЕН ТВ. По его словам, у участников пропала мотивация, несмотря на деньги и уговоры.