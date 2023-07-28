В Запорожской области сообщили о гибели женщины при ударе ВСУ

В городе Токмак Запорожской области 26 июля погибла женщина, еще один местный житель получил ранения при ударе кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что ВСУ нанесли три удара кассетными боеприпасами. Первый пришелся на частный сектор города и спровоцировал пожар.

«В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, второй снаряд был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО), третий — не разорвался.

Из-за обстрела повредилась газовая труба, было перекрыто газоснабжение. В настоящее время оперативные службы продолжают ремонт.

Балицкий добавил, что, несмотря на то что ВСУ пытаются удержаться в северо-западной части села Старомайорское, они несут значительные потери.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Так, 26 июля в оперативных службах сообщили, что ВСУ ударили четырьмя ракетами по Токмаку. Три из них взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьская, четвертая не сдетонировала. Пострадал один человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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