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Япония запретит экспортировать в Россию машины с двигателями объемом более 1,9 л

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Япония в рамках нового пакета антироссийских санкций решила запретить экспорт в Россию автомобилей, объем двигателя которых превышает 1,9 л, также запрещен экспорт машин с гибридными двигателями и покрышек для грузовиков. Об этом 28 июля сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

Всего в новом санкционном списке 750 наименований, которые касаются в основном категорий товаров, уже подпадавших под действие ограничительных мер. Речь идет о яхтах, шинах для большегрузных автомобилей, автозамках, автокреслах и другом. В списке присутствуют и некоторые изделия из керамики, стекла, бумаги, керамическая плитка, асфальт, цемент. Кроме того, в перечень вошла б/у одежда, текстильные изделия, хлопок, шерсть.

«Ограничения вступят в силу 9 августа», — уточнил министр, которого цитирует Iwate Nippo.

Глава минэкономики добавил, что Япония продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом и странами «группы семи» (G7), чтобы сделать всё необходимое для строгого соблюдения ограничений в отношении России.

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Токио неоднократно расширял антироссийские санкции. Так, в январе Япония ввела экспортные ограничения против 49 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, японская сторона заморозила активы в отношении 22 должностных лиц и трех организаций.

26 мая Япония, расширяя санкции в отношении России, заморозила активы еще 17 физических лиц и 78 организаций. Отмечалось, что санкционные решения приняты на фоне ситуации вокруг Украины.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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