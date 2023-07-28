Британский журналист заявил о растущей враждебности Африки к Западу

Враждебность по отношению к странам Запада всё больше нарастает среди населения Африканского континента. На это указал в беседе с «Известиями» независимый британский журналист Майк Джонс в пятницу, 28 июля.

Джонс в качестве примера отметил недавние события в Нигере, свергнутый президент которого Мохамед Базум, по словам журналиста, был крайне «дружелюбно настроен по отношению к Западу» и, в частности, к Франции.

«Народу это надоело. Я знаю, что и в других странах, в том числе в Сомали, сейчас очень враждебно относятся к Западу», — отметил он.

По словам Джонса, бывшие колониальные страны в настоящее время имеют не самые лучшие отношения со своими бывшими «хозяевами», поскольку в колониальный период эти отношения были невзаимовыгодными и односторонними. Другое дело, как отметил журналист, — это сотрудничество с Россией и Китаем.

«Настроения, которые я наблюдаю во многих странах на Африканском континенте, — это открытость по отношению к России и Востоку, а также растущая враждебность, вплоть до переворота, в частности, по отношению к Западу», — подытожил Джонс.

Также в ходе беседы журналист отметил, что Запад намеренно игнорирует масштаб и влияние геополитических последствий саммита Россия – Африка, проходящий 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Он отметил, что в саммите принимают участие 49 из 54 стран Африки, несмотря на угрозы санкций со стороны стран Запада.

Как указал Джонс, Африка достигла советского уровня закупок вооружений и оборонной техники у России, и это всего один из побитых рекордов. Кроме того, журналист напомнил, что продолжаются и экспортные поставки, и поступления продовольствия. Некоторые из сделок были заключены еще в Сочи во время первого саммита в 2019 году.

Накануне, 27 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада угрожали государствам Африки отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) за сотрудничество с Россией. По ее словам, Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении РФ агрессивную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь МВФ или Всемирного банка.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров отметил, что отношения РФ и Африки «находятся на подъеме». Он подчеркнул, что это взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.