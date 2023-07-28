Грызлов заявил о защите Россией православного наследия в рамках СВО

Россия в рамках специальной военной операции (СВО) защищает общее православное духовное наследие — основу славянской цивилизации, которое начало подвергаться систематическим гонениям со стороны современного режима в Киеве. Об этом заявил 28 июля посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в День Крещения Руси.

«Наши противники в лице киевского режима и его западных кураторов всерьез вознамерились разрушить духовное единство православных верующих. Этим планам не суждено сбыться, а их авторам и непосредственным исполнителям неизбежно придется ответить за свои деяния», — цитирует комментарий дипломата ТАСС.

Посол отметил, что беспрецедентные гонения на православную церковь со стороны киевских властей являются «вопиющим примером цинизма и безнравственности».

«Мы были свидетелями противоправной кампании украинских властей по изъятию комплекса зданий крупнейшего и древнейшего монастыря УПЦ (Украинской православной церкви. — Ред.) — Киево-Печерской лавры, где хранятся уникальные христианские святыни. Теперь под предлогом «защиты от ракетных ударов» их хотят вывезти на Запад фактически без шансов на возвращение», — указал он.

Грызлов добавил, что после госпереворота на Украине в 2014 году такая же судьба могла постигнуть христианские святыни в Крыму. Однако воссоединение полуострова с Россией гарантировало, что «бесценные христианские реликвии Крыма не будут похищены, не станут экспонатами западных музеев» или частных коллекционеров.

Ранее, 26 июля, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу о преследовании УПЦ заявил, что на Украине уничтожается каноническое православие. По его словам, размах преследований священнослужителей УПЦ, которым стали приписывать преступления против государственной безопасности, напоминает самые трагические тоталитарные эпизоды мировой истории.

25 июля МИД РФ отметил, что киевские власти на протяжении многих лет проводят на Украине курс по ликвидации канонической УПЦ, дискриминации ее духовенства, преследованию священнослужителей и верующих граждан.

Ранее, 26 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что планируемый вывоз ценностей Киево-Печерской лавры за границу является примером преступного курса президента Украины Владимира Зеленского на разрушение основ украинского общества.

Еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.