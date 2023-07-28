Реклама
Прямой эфир
Армия
Третье совместное патрулирование ВМФ РФ и ВМС КНР стартовало в акватории Тихого океана
Мир
Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР
Армия
Российские штурмовики отразили атаку ВСУ под Новодонецким
Мир
В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка
Мир
Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер
Мир
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
Культура
Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» покажут на Венецианском фестивале
Общество
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Мир
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета более чем на $880 млрд
Общество
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Культура
«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год
Происшествия
На Курилах турист упал со скалы
Сюжет:

Грызлов заявил о защите Россией православного наследия в рамках СВО

Грызлов: РФ в рамках СВО защищает разрушаемое Украиной православное наследие
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/SOPA Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в рамках специальной военной операции (СВО) защищает общее православное духовное наследие — основу славянской цивилизации, которое начало подвергаться систематическим гонениям со стороны современного режима в Киеве. Об этом заявил 28 июля посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в День Крещения Руси.

«Наши противники в лице киевского режима и его западных кураторов всерьез вознамерились разрушить духовное единство православных верующих. Этим планам не суждено сбыться, а их авторам и непосредственным исполнителям неизбежно придется ответить за свои деяния», — цитирует комментарий дипломата ТАСС.

Посол отметил, что беспрецедентные гонения на православную церковь со стороны киевских властей являются «вопиющим примером цинизма и безнравственности».

«Мы были свидетелями противоправной кампании украинских властей по изъятию комплекса зданий крупнейшего и древнейшего монастыря УПЦ (Украинской православной церкви. — Ред.) — Киево-Печерской лавры, где хранятся уникальные христианские святыни. Теперь под предлогом «защиты от ракетных ударов» их хотят вывезти на Запад фактически без шансов на возвращение», — указал он.

Грызлов добавил, что после госпереворота на Украине в 2014 году такая же судьба могла постигнуть христианские святыни в Крыму. Однако воссоединение полуострова с Россией гарантировало, что «бесценные христианские реликвии Крыма не будут похищены, не станут экспонатами западных музеев» или частных коллекционеров.

Приход на Запад: РПЦ опасается раскола в православном мире
Русская православная церковь дала оценку деятельности патриарха Варфоломея

Ранее, 26 июля, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу о преследовании УПЦ заявил, что на Украине уничтожается каноническое православие. По его словам, размах преследований священнослужителей УПЦ, которым стали приписывать преступления против государственной безопасности, напоминает самые трагические тоталитарные эпизоды мировой истории.

25 июля МИД РФ отметил, что киевские власти на протяжении многих лет проводят на Украине курс по ликвидации канонической УПЦ, дискриминации ее духовенства, преследованию священнослужителей и верующих граждан.

Ранее, 26 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что планируемый вывоз ценностей Киево-Печерской лавры за границу является примером преступного курса президента Украины Владимира Зеленского на разрушение основ украинского общества.

Еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023