В Екатеринбурге началось прощание с военкором Журавлевым

В Екатеринбурге в Доме офицеров Центрального военного округа 28 июля началось прощание с военным корреспондентом «РИА Новости» Ростиславом Журавлевым.

На церемонии присутствуют родственники, друзья и коллеги погибшего журналиста. Проститься с военкором также прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Он эту работу воспринимал не как профессию, он воспринимал ее как воин, как солдат, как русский человек, который не может оказаться в стороне», — вспоминает о Журавлеве один из присутствующих.

Журналист будет похоронен с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости», готовивших материал о кассетных боеприпасах в одном из населенных пунктов Запорожской области. Непосредственно данный вид боеприпасов использовался при обстреле.

Ранения получили четыре журналиста — фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Журавлев скончался во время эвакуации.

Пострадавшие журналисты были прооперированы и сейчас находятся в больнице.

27 июля президент России Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.

Польшаков, Шиков и Михальчевский также были удостоены награды.