Пожар на нефтебазе в Шахтерске в ДНР ликвидирован
Пожар на нефтебазе в Шахтерске в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью ликвидирован, сообщил мэр города Александр Шатов 28 июля.
Тушение огня продолжалось на протяжении нескольких часов, сказал он ТАСС. Информации о пострадавших не поступало.
В ночь на 28 июля власти города сообщили о возгорании нефтебазы в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За день до этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате обстрелов со стороны ВСУ семеро жителей Донецка были ранены. Также были повреждены 20 жилых домов и автобаза.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.