Реклама
Прямой эфир
Армия
Третье совместное патрулирование ВМФ РФ и ВМС КНР стартовало в акватории Тихого океана
Мир
Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР
Армия
Российские штурмовики отразили атаку ВСУ под Новодонецким
Мир
В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка
Мир
Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер
Мир
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
Культура
Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» покажут на Венецианском фестивале
Общество
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Мир
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета более чем на $880 млрд
Общество
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Культура
«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год
Происшествия
На Курилах турист упал со скалы
Сюжет:

Пожар на нефтебазе в Шахтерске в ДНР ликвидирован

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар на нефтебазе в Шахтерске в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью ликвидирован, сообщил мэр города Александр Шатов 28 июля.

Тушение огня продолжалось на протяжении нескольких часов, сказал он ТАСС. Информации о пострадавших не поступало.

«Любую атаку мы сможем отразить»
Пока в Донбассе идут дожди, российские и украинские войска готовятся к новым боям

В ночь на 28 июля власти города сообщили о возгорании нефтебазы в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате обстрелов со стороны ВСУ семеро жителей Донецка были ранены. Также были повреждены 20 жилых домов и автобаза.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023