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В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину

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Фото: Changi General Hospital
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Власти Сингапура впервые за почти двадцать лет привели в исполнение смертный приговор в отношении женщины, которая была осуждена за хранение наркотиков с целью незаконного оборота. Об этом сообщается на сайте сингапурского центрального бюро по борьбе с наркотиками в пятницу, 28 июля.

Отмечается, что 45-летняя гражданка Сингапура Саридеви Бинте Джамани была задержана в 2018 году за перевозку 30 г героина. При этом закон о злоупотреблении наркотиками предусматривает смертную казнь, если количество незаконно проданного героина превышает 15 г.

До этого последней казненной женщиной в государстве была 36-летняя Йен Мей Воен. Она была приговорена к смерти в 2004 году за незаконный оборот наркотиков.

«Смертная казнь применяется только за самые тяжкие преступления, такие как торговля наркотиками в значительных количествах, причиняющая очень серьезный вред не только отдельным наркоманам, но и их семьям и обществу в целом», — отметили в бюро.

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Ранее, 21 июля, в Алабаме в США провели первую с 2022 года казнь. Джеймса Барбера казнили с помощью смертельной инъекции за убийство 75-летней женщины, совершенное в 2001 году. Он добивался запрета на казнь любым способом, кроме азотной гипоксии, однако суд не удовлетворил его просьбу.

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