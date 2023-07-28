Найдено тело пропавшей при сплаве по реке в Бурятии туристки
Спасатели МЧС нашли тело туристки, пропавшей в Бурятии в начале июля при сплаве на реке Снежная. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Поисковые работы продолжались три недели.
Катамараны с группой из восьми туристов, совершавшей сплав по реке Снежная в районе села Выдрино, опрокинулись 6 июля. На следующий день были найдены шесть туристов. Позднее, 8 июля, спасатели обнаружили седьмого туриста.
Прокуратурой Бурятии проводится проверка по факту происшествия.