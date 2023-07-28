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Bloomberg сообщило о росте стоимости ущерба от стихийных бедствий в США

Bloomberg: стоимость ущерба от стихийных бедствий в США выросла за последние десятилетия
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Фото: ТАСС/Zuma
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Стоимость ущерба от стихийных бедствий в США значительно выросла за последние десятилетия. Об этом сообщило агентство Bloomberg 27 июля.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в 1980 году только три катастрофы обошлись США больше, чем $1 млрд, а в 2022 году в стране произошло 18 таких катастроф. При этом только ураган «Иэн» нанес ущерб в размере $114 млрд.

Отмечается, что, хотя по общей стоимости ущерба от стихийных бедствий 2022 год проиграл 2005-му и 2017-му с ураганами «Катрина» и «Харви», он является частью тенденции к еще более дорогостоящим и разрушительным стихийным бедствиям.

По словам экспертов, глобальное потепление удлинило сезон лесных пожаров и сделало пожары более частыми, более опасными и более распространенными. А рост температуры воздуха означает, что облака могут удерживать больше дождя и быстрее сбрасывать его в места, не привыкшие к наводнениям.

Наибольший ущерб при этом наносят ураганы. Повышение уровня моря усугубляет наводнения и потери от штормовых нагонов вдоль побережья Мексиканского залива и восточного побережья. Уточняется, что с 1980 года тропические циклоны нанесли ущерб на сумму более $1,3 трлн.

Экономисты, изучающие воздействие стихийных бедствий, говорят, что их последствия могут длиться годами или даже десятилетиями и что многие сообщества никогда полностью не восстанавливаются. И, несмотря на растущую опасность, всё больше людей переезжают в места повышенного риска, такие как прибрежные районы, леса и берега рек, что резко увеличивает вероятность получения большего количества страховых случаев в результате стихийных бедствий.

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В конце июня шторм обрушился на американский штат Флорида. Отмечалось, что порядка 43 млн человек на юге США находятся в опасности из-за стихии, обрушившейся на регион. Более 470 тыс. человек остались без электричества, в том числе более 220 тыс. — в Оклахоме, более 70 тыс. — в Техасе и еще 98 тыс. — в Луизиане.

Ранее в том же месяце в американских штатах Техас и Флорида четыре человека погибли из-за торнадо. Пострадали 75 человек. Первый торнадо бушевал в Перритоне, штат Техас. Там погибли три человека. По словам очевидцев, стихией разрушена центральная часть города, в том числе здание банка, пожарного сервиса и медицинской помощи. Еще один человек погиб во Флориде. Из-за торнадо на юго-востоке США примерно 400 тыс. домохозяйств остались без света.

В начале марта не менее 10 американцев погибли из-за сильнейшего шторма, который обрушился сразу на несколько штатов. Ураган свирепствовал в Техасе, Луизиане, Алабаме и Кентукки. Ветер сносил всё на своем пути и опрокидывал грузовики. Отмечалось, что в результате разгула стихии без электричества осталось свыше 1,5 млн потребителей.

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