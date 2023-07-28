Ким Чен Ын обсудил с Шойгу вопросы развития стратегического партнерства

Руководитель КНДР Ким Чен Ын обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу вопросы развития стратегического сотрудничества стран. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе переговоров стороны обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития стратегического и тактического сотрудничества и кооперации между двумя странами в области национальной обороны и безопасности.

Ранее, 27 июля, министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в ходе приема в честь военной делегации России в Пхеньяне заявил, что международная военно-политическая ситуация требует от армий КНДР и РФ противостоять стратегии мирового господства США и укреплять взаимодействие и сотрудничество стран.

Российская военная делегация во главе с российским министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР 25 июля.

26 июля Шойгу провел переговоры с Кан Сун Намом, в ходе которых также заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи.