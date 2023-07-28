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«Известия» показали кадры нестандартной тренировки Тактарова

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Фото: РЕН ТВ
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Бывший чемпион UFC, актер и режиссер Олег Тактаров готовится к предстоящему бою с Джеффом Монсоном. Кадры его непривычной спортивной тренировки появились в пятницу, 28 июля, в распоряжении «Известий».

На свежем воздухе боец не оставляет свое тело без нагрузок: прыгает на скакалке, подтягивается на турнике, тягает гири. При этом строительство на загородном участке стало отличным дополнением к традиционным тренировкам спортсмена. На кадрах видно, как Тактаров легко управляется с грудой природного камня, которую было необходимо перенести с одного места на другое.

«Пора возвращаться [в бокс], раз я в форме. Когда мне привезли массу камней, когда я их нагрузил, а потом разгрузил, а потом за три дня не просто перетаскал, а уложил в нужное место, а после этого пошел в спортзал и под такие [удивленные] глаза местных тренеров-толчков сделал упражнения на каждом станке по 3–6 раз с максимальным весом… Думаю, пора», — поделился Тактаров.

Кроме того, чтобы держать в тонусе все группы мышц, боец плавает в ближайшем водоеме, оттачивая различные стили, и катается на сапборде.

Ранее 28 июля Тактаров рассказал «Известиям» о том, какими приемами собирается пользоваться во время боя с Монсоном и в чем видит свое преимущество. Спортсмен заявил, что планирует не дать сопернику «пройти в ноги». Он собирается «проваливать» противника, ждать, когда тот поднимается, и дальше деклассировать.

Ранее, 26 июля, Тактаров показал подготовку на свежем воздухе к бою с Монсоном. Он отработал удары со спарринг-партнером и провел работу над уходом от боксерских атак.

Поединок Тактарова и Монсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

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