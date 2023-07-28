Реклама
Прямой эфир
Армия
Третье совместное патрулирование ВМФ РФ и ВМС КНР стартовало в акватории Тихого океана
Мир
Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР
Армия
Российские штурмовики отразили атаку ВСУ под Новодонецким
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь с грозой в Москве 28 июля
Мир
Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер
Политика
Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств
Культура
Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» покажут на Венецианском фестивале
Общество
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Мир
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета более чем на $880 млрд
Армия
Тульские десантники разгромили вражескую группу на соледаро-артемовском направлении
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Культура
«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год
Происшествия
На Курилах турист упал со скалы
Сюжет:

В ЛНР рассказали о неэффективности украинской ПВО на луганском направлении

Марочко: украинская ПВО показала неэффективность на луганском направлении
0
Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю не смогла поразить ни одной цели на луганском участке фронта. Об этом 28 июля сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«За истекшую неделю при отражении атак наших Военно-космических сил украинским расчетам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными Западом образцами комплексов», — заявил эксперт «РИА Новости», ссылаясь на собственные источники.

Марочко отметил, что любые попытки нанести удары по воздушным целям как из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), так и стационарных комплексов оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника.

Комплексный подход: какими средствами ПВО располагает Украина
И какие возможности противовоздушной обороны они дают Киеву

Ранее, 19 июля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские войска не могут сбивать все ракеты из-за нехватки средств поражения.

Как объяснил «Известиям» бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук, украинская ПВО не может сбить российские ракеты, потому что они старые и низкого качества.

До этого, 23 июня, заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий признал нехватку систем противовоздушной обороны и недостаток знаний эффективного использования западных комплексов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023