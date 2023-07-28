В ЛНР рассказали о неэффективности украинской ПВО на луганском направлении
Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю не смогла поразить ни одной цели на луганском участке фронта. Об этом 28 июля сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«За истекшую неделю при отражении атак наших Военно-космических сил украинским расчетам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными Западом образцами комплексов», — заявил эксперт «РИА Новости», ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что любые попытки нанести удары по воздушным целям как из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), так и стационарных комплексов оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника.
Ранее, 19 июля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские войска не могут сбивать все ракеты из-за нехватки средств поражения.
Как объяснил «Известиям» бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук, украинская ПВО не может сбить российские ракеты, потому что они старые и низкого качества.
До этого, 23 июня, заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий признал нехватку систем противовоздушной обороны и недостаток знаний эффективного использования западных комплексов.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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