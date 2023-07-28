Авиация МЧС ликвидировала пожары в труднодоступной местности в Турции

Авиация МЧС России ликвидировала природный пожар в труднодоступной местности в Турции. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства 28 июля.

Самолёты-амфибии БЕ-200ЧС устранили лесной пожар на территории, где тушение возможно только с воздуха. За сутки там было сброшено 46 тонн огнетушащей жидкости. Огонь удалось полностью ликвидировать.

МЧС сообщило, что пилотам пришлось работать в непростых условиях. Ближайший источник воды — высокогорное озеро. Чтобы добраться до него, нужно было точно маневрировать. При этом скорость самолетов-амфибий превосходила 200 км/ч. За один такой полет БЕ-200ЧС мог набрать 10 тонн воды.

Кроме того, задымление при пожаре ухудшало видимость, и пилотам приходилось работать на низких высотах, что при условиях полета над горной местностью становится опасным.

Россия направила в Турецкую Республику два самолета Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров еще 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ. Самолеты этой модели оснащены встроенными тепловизорами, что позволяет взглянуть на возгорание в инфракрасном диапазоне и успешно отследить очаги возгорания.

25 июля самолеты-амфибии БЕ-200ЧС потушили пожар близ города Кемер в Турции. МЧС России показало кадры с места событий.