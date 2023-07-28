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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета более чем на $880 млрд

C-Span: сенат США одобрил проект оборонного бюджета на $886 млрд на 2024 год
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Фото: commons.wikimedia.org/United States Senate
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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны (NDAA) на 2024 финансовый год. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил телеканал C-Span, опубликовавший трансляцию заседания.

По информации издания, в поддержку бюджета, объем которого составляет более $886 млрд, высказались 86 членов верхней палаты сената. Против выступили 11 человек.

Одобренный проект NDAA будет реализован с начала финансового года, то есть с 1 октября 2023 года.

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Ранее, 14 июля, проект оборонного бюджета объемом около $886 млрд одобрила палата представителей конгресса США. Проект поддержали 219 конгрессменов, а против его одобрения высказались 210 человек. При этом сообщалось, что палата не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине. Ее отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против.

До этого, 10 июля, американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявлял, что выступит в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету на 2024 финансовый год, который запретит Вашингтону экспортировать кассетные боеприпасы. По мнению республиканца, применение снарядов такого рода является отличительной чертой «самых кровавых и бесчеловечных войн» в мире и не положит конец конфликту на Украине.

3 апреля, газета The New York Times сообщала, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

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