Два человека погибли при столкновении двух самолетов в Австралии

Два человека погибли 28 июля в результате столкновения двух легкомоторных самолетов в Австралии, сообщило издание 9 News.

Катастрофа произошла на аэродроме Кабулчер к северу от Брисбена, столицы штата Квинсленд. В одном из самолетов погибли два человека. Пилот второго самолета выжил, но получил травмы.

Суперинтендант полиции Квинсленда Пол Реди сказал, что столкновение произошло низко над землей в восточной части аэродрома.

Расследование продолжается. Реди заявил, что выживший пилот помогает полиции составить полную картину произошедшего. Кроме того, к следствию подключилось Австралийское бюро транспортной безопасности.

Ранее, 2 июля, пилот погиб при столкновении двух самолетов ВВС Колумбии. По данным издания Semana, хоть оба пилота катапультировались, один из них — подполковник Марио Андрес Эспиноса Гонсалес — погиб. Другой пилот получил только незначительные травмы.