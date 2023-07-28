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Минобороны сообщило об успешной ликвидации беспилотника в Подмосковье

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Фото: Соцсети
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При попытке атаки на объекты в Московской области утром 28 июля был сбит украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО беспилотник уничтожен», — сообщили там.

В ведомстве добавили, что при пресечении террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

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Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами Минобороны РФ была пресечена попытка атаки вражеского беспилотника на столицу. В ходе ликвидации БПЛА также не было допущено разрушений и пострадавших.

Утром 24 июля уже была пресечена атака украинских беспилотников на объекты в Москве. Очевидцы рассказали «Известиям», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Сообщалось, что повреждения получили крыша дома, остекление домов и витрины магазинов. Также взрыв прогремел в офисном здании на проспекте Лихачева.

В Минобороны РФ сообщили, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал тогда, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал.

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