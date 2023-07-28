На нефтебазе в Шахтерске произошел пожар после обстрела ВСУ

На территории нефтебазы произошел пожар в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Шахтерск и Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

«28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования», — обратился он к жителям Шахтерска в своем Telegram-канале.

Глава администрации подчеркнул, что информация о пострадавших не поступала.

27 июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что семеро жителей Донецка ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Утром в четверг ВСУ за 15 минут выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 натовских снарядов калибра 155 мм. До этого, в 7:05 и 7:10, украинские боевики выпустили семь натовских снарядов по Киевскому и Петровскому районам города.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.