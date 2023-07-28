Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил военный парад по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов в Пхеньяне. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Парад принимал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Высокопоставленные делегации из Китая и России смогли наблюдать за проходом по главной площади межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Хвасон-17» и «Хвасон-18». Также был продемонстрирован показательный полет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает «Газета.ру».

Ранее 27 июля министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в ходе приема в честь военной делегации России в Пхеньяне заявил, что международная военно-политическая ситуация требует от армий КНДР и РФ противостоять стратегии мирового господства США и укреплять взаимодействие и сотрудничество стран.

Российская военная делегация во главе с российским министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР 25 июля

26 июля Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, в ходе которых также заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи.