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Расчет ТОС «Солнцепек» ЦВО уничтожил опорный пункт националистов

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО), обеспечивая боевую работу военнослужащих штурмовой группы, уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 28 июля, рассказали в Минобороны РФ.

По данным МО, военнослужащие выполнили залп термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ. В министерстве уточнили, что применение данного типа боеприпасов является особенно эффективным в условиях лесистой местности.

В ведомстве уточнили, что тяжелая огнеметная система является необходимым элементом в современных условиях проведения СВО и позволяет эффективно преодолевать оборону противника.

Движение вглубь: ВС России перехватили инициативу на краснолиманском направлении
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Ранее, 16 июля, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС РФ на краснолиманском направлении с помощью ТОС-1А «Солнцепек» было нанесено огневое поражение по двум опорным пунктам ВСУ и пяти районам скопления живой силы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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