Расчет ТОС «Солнцепек» ЦВО уничтожил опорный пункт националистов
Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО), обеспечивая боевую работу военнослужащих штурмовой группы, уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 28 июля, рассказали в Минобороны РФ.
По данным МО, военнослужащие выполнили залп термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ. В министерстве уточнили, что применение данного типа боеприпасов является особенно эффективным в условиях лесистой местности.
В ведомстве уточнили, что тяжелая огнеметная система является необходимым элементом в современных условиях проведения СВО и позволяет эффективно преодолевать оборону противника.
Ранее, 16 июля, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС РФ на краснолиманском направлении с помощью ТОС-1А «Солнцепек» было нанесено огневое поражение по двум опорным пунктам ВСУ и пяти районам скопления живой силы.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.