«Известия» показали последствия обрушения облицовки дома в Севастополе

Части облицовки жилого дома, обрушившиеся после мощных ливней в Севастополе в четверг, 27 июля, перекрыли детскую площадку рядом со зданием. Кадры последствия инцидента показал корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

«Пенопластовый утеплитель вместе с бетонным корсетом рухнул с 15-метровой высоты вниз, прямо на детскую площадку. Сейчас его фрагменты лежат повсюду — на горке, на качелях, на лавочках», — рассказывает журналист с места событий.

Один из местных жителей, Вадим, который проживал в доме, предположил, что при постройке здания не учитывалась возможность сильных ливней с градом в этом районе.

«Мне кажется, что дом не был подготовлен к тому, что может пойти ливень какой-то. В общем, что-то намудрили строители», — сказал он.

По словам очевидцев, град был размером с перепелиное яйцо. На кадрах видно, что некоторые местные жители пытались защитить свои автомобили от последствий непогоды подручными средствами — одеялами и банными халатами.

О том, что в Севастополе из-за непогоды на детскую площадку упала облицовка дома сообщил ранее, 27 июля, губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, пострадавших нет. Для устранения последствий ливня создан оперативный штаб.