На Курилах турист упал со скалы

Один из участников туристической группы на острове Кунашир (Курильские острова) сорвался с обрыва. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

«Во время перехода незарегистрированной туристической группы по маршруту [поселок] Горячий Пляж – водопады «Тысяча капель» один из участников группы упал со скалы», — говорится в сообщении ведомства.

Турист получил травму головы. Его госпитализировали экстренные службы в Южно-Курильскую центральную районную больницу.

Ранее, 17 июля, сотрудники МЧС России обнаружили тувинцев, потерявшихся в тайге во время сбора орехов. Четверо взрослых и 16-летний подросток были найдены в 60 км от села Шуурмак. У них сломался автомобиль.