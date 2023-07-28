Сотрудника южно-сахалинского аэропорта отштрафовали из-за лисы на аэродроме

Сотрудник южно-сахалинского аэропорта, виновный в проникновении лисы на взлетно-посадочную полосу, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура на своем официальном сайте.

4 июня на взлетно-посадочную полосу аэродрома выбежала лисица. Из-за внезапного гостя пассажирское судно, совершавшее рейс «Хабаровск – Южно-Сахалинск», было вынуждено уйти на второй круг, а самолет, следовавший по рейсу «Южно-Сахалинск – Новосибирск» — прервать взлет и вернуться на стоянку.

Прокуратура выяснила, что дикое животное проникло на закрытую территорию через сломанное ограждение. Ответственному за неисправность сотруднику был назначен административный штраф. Кроме того, еще пять работников аэропорта привлечены к дисциплинарной ответственности.

Целостность ограждений восстановлена, лисице ничего не угрожает.

Ранее, 7 июля, специалист заповедника «Васюганский» Дмитрий Кропачев рассказал, что лисам заповедника раздадут съедобные вакцины от бешенства. Средство поместят внутрь брикетов-приманок бурого цвета.