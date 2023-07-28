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Синоптики спрогнозировали сильный дождь с грозой в Москве 28 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно, дождь, местами сильный, с грозой и градом — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в пятницу, 28 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15.

В Московской области днем ожидается от +23 до +28 градусов, при этом на востоке региона — до +32. Ночью температура понизится до +13.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

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Ранее, 26 июля, минтранс Московской области призвал водителей соблюдать правила дорожного движения во время ливневых дождей с градом и усилением ветра до 20 м/с. Также в ведомстве попросили автомобилистов внимательнее парковаться и не оставлять машины вблизи шатких конструкций и под деревьями.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал дождь в столице в пятницу и на предстоящих выходных. Он отметил, что дождей в субботу и воскресенье будет много. Местами ожидаются град и гроза.

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