Постпред США выступила за реакцию СБ ООН на события в Нигере
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 27 июля призвала Совет Безопасности отреагировать на события в Нигере. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
Томас-Энфилд настояла на необходимости принять меры по деэскалации вооруженного конфликта. Она считает, что нарастание напряженности в Нигере влечет за собой опасность для жизни и здоровья гражданского населения, а также подвергает угрозе сохранение конституционного порядка.
«Сегодня я провела разговор с президентом Нигера [Мохамедом] Базумом, чтобы подтвердить непреклонную поддержку США нигерской демократии. Мы резко осуждаем любые попытки силового захвата власти. Совет Безопасности ООН должен предпринять шаги для деэскалации напряженности, недопущения вреда гражданскому населению и поддержания конституционного порядка», — приводит ТАСС слова политика.
Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу Нигера Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чианим.
Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. Они также ввели в стране комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.
В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.
Участники массовой акции протеста в четверг, 27 июля, разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН).