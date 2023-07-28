Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды
Экономика
Штрафы за сокрытие информации о загрязнении экологии увеличат в пять раз
Мир
F-16 выводят на базу в Ларисе в Греции из-за взрывов на складе боеприпасов
Мир
Температура воды в Средиземном море достигла рекордной отметки
Мир
Путин проведет двустороннюю встречу с президентом Эритреи 28 июля
Политика
Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств
Мир
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына
Общество
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Политика
Захарова рассказала о гуманитарной роли России в Африке
Мир
Штаб-квартиру правящей партии разграбили и подожгли после госпереворота в Нигере
Мир
Антонов заявил об ударе по отношениям РФ и США из-за поставок кассетных снарядов Киеву
Общество
Бастрыкину доложат о ходе следствия по нападению на полицейских в Бурятии
Мир
Politico сообщила о намерениях США поставить Киеву танки Abrams в сентябре

Постпред США выступила за реакцию СБ ООН на события в Нигере

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 27 июля призвала Совет Безопасности отреагировать на события в Нигере. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Томас-Энфилд настояла на необходимости принять меры по деэскалации вооруженного конфликта. Она считает, что нарастание напряженности в Нигере влечет за собой опасность для жизни и здоровья гражданского населения, а также подвергает угрозе сохранение конституционного порядка.

«Сегодня я провела разговор с президентом Нигера [Мохамедом] Базумом, чтобы подтвердить непреклонную поддержку США нигерской демократии. Мы резко осуждаем любые попытки силового захвата власти. Совет Безопасности ООН должен предпринять шаги для деэскалации напряженности, недопущения вреда гражданскому населению и поддержания конституционного порядка», — приводит ТАСС слова политика.

Большая африканская игра: Черный континент становится новой ареной противостояния
Мировые державы конкурируют за ресурсы Конго

Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу Нигера Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. Они также ввели в стране комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Участники массовой акции протеста в четверг, 27 июля, разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023