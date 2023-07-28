МИД Ирана осудил теракт у мечети в Дамаске

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в четверг, 27 июля, осудил террористический акт у шиитской мечети Сейида-Зейнаб в пригороде Дамаска. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Насер Канаани в четверг, 27 июля, вечером выразил соболезнования правительству, народу Сирии и семьям погибших», — говорится в материале.

Также представитель МИД Ирана выразил сожаление, что от гнусных преступлений террористических группировок, поддерживающих сионистский режим и США, страдают ни в чем не повинные люди Сирии.

Канаани призвал, учитывая многолетнюю борьбу сирийского правительства с терроризмом и в связи с недавними взрывами в стране, «немедленно снять односторонние и жестокие санкции», а также, как сообщает издание, попросил направить в Сирию гуманитарную помощь.

О теракте у шиитской мечети Сейида-Зейнаб в Дамаске стало известно ранее в этот день. По данным правоохранителей, бомба находилась в припаркованном такси. Среди пострадавших были женщины и дети.

Позже министерство здравоохранения Сирии сообщило, что число погибших в результате теракта возросло до пяти, а число пострадавших — с 15 до 46. Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.