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Более половины жалоб по кредитным страховкам приходится на отказ их вернуть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более половины жалоб заемщиков в отношении кредитных страховок (52,5%) приходится на отказ банков принять в период охлаждения заявление о возврате услуги, узнали «Известия».

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На втором месте проблемных категорий — недобросовестные практики продаж (мисселинг). На введение в заблуждение и навязывание дополнительных опций пожаловался каждый пятый взявший потребкредит и купивший в этот момент страховку (20%). На третьем месте с 17,5% недовольных голосов — необоснованный отказ в выплате при наступлении страхового случая. На четвертом (10% обращений) — отказ в возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита.

Такие данные получили эксперты проекта «За права заемщиков» в ходе мониторинга обращений в открытых источниках (banki.ru, sravni.ru, соцсети и др.) потребителей необеспеченных кредитов по поводу страховок, которые банки почти в 100% случаев пытаются продать при выдаче кредита.

Правозащитники отмечают, что первая и вторая проблемы взаимосвязаны. Сначала человеку навязывают страховку, зачастую уверяя, что без нее он не получит кредит. А потом еще и отказывают ее вернуть, когда человек обращается с такой просьбой, подумав и подсчитав, во сколько ему обходится подобная защита.

Как пояснил «Известиям» глава регионального блока проекта «За права заемщиков» Галактион Кучава, банки и страховые компании под любыми законными и незаконными предлогами отказывают в расторжении договора страхования в положенный законом срок.

«Они не хотят лишаться прибыли, поэтому всячески пытаться затянуть процесс рассмотрения заявлений, придумывают разные предлоги, дабы отказать заявителю. Хотя законного права на это у них нет», — сообщил он.

По словам эксперта, финорганизации затягивают прием заявлений, вынуждая собирать ненужные документы, и даже вводят людей в заблуждение, что от страховки нельзя отказаться или этот шаг приведет к требованию досрочного погашения кредита.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не таковой случай: россиянам отказывают в расторжении кредитных страховок

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