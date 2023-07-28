Антонов заявил об ударе по отношениям РФ и США из-за поставок кассетных снарядов Киеву

Поставки кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам отношений между РФ и США. Об этом в четверг, 27 июля, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Что касается российско-американских отношений, их практически сегодня уже нет — остались какие-то крохи. Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — цитирует слова посла ТАСС.

Антонов также добавил, что Россия будет учитывать данный антироссийский шаг Соединенных Штатов в своей работе с Вашингтоном.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 7 июля. Президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов. 13 июля передачу кассетных боеприпасов Киеву подтвердил Пентагон.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Это решение не поддержали многие страны и представители США, отметила дипломат. По ее словам, поставки этих снарядов угрожают мирному населению и способствуют эскалации конфликта.

12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное использование Украиной кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Однако какими они будут, по его словам, решать будет Минобороны России.

Вместе с тем Совет Федерации обратился к парламентам мира и международным организациям с просьбой осудить США из-за поставок Украине кассетных боеприпасов.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.