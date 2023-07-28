Для авиакомпаний создали российский сервис связи «борт-земля»

Дочерние структуры госкорпорации «Ростех» восстановили для российских авиакомпаний сервис цифровой связи «борт–земля» для обмена цифровыми текстовыми сообщениями в полете. Об этом «Известиям» рассказал представитель госкорпорации.

Речь идет о технологии ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) — адресно-отчетной системе авиационной связи. Она применяется в авиации с 1978 года и используется для передачи коротких и простых текстовых сообщений между экипажами самолетов и наземными службами авиакомпаний или экипажем и диспетчерами на аэродромах.

Данные передаются через наземные станции по прямой радиосвязи или через спутник. Например, через ACARS можно передать информацию об основных этапах полета, данные о состоянии систем самолета в полете, технические сообщения.

До марта 2022-го оборудование для передачи ACARS-сообщений предоставляли и обслуживали иностранные провайдеры SITA (Швейцария) и ARINC (США). Для этого в РФ была размещена сеть их радиостанций, а обработка авиасообщений осуществлялась в зарубежных процессинговых центрах. Но с 29 марта прошлого года сервисы стали недоступны российским перевозчикам после введения санкций в отношении российской авиаотрасли.

Дочерние компании «Ростеха» — «Азимут» и «Инфоком-Авиа» — разработали и начали устанавливать собственные радиостанции и программное обеспечение для восстановления работы, пояснили «Известиям» в госкорпорации.

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Обменным курсом: для авиакомпаний РФ создан сервис связи «борт–земля»