Тульские десантники разгромили вражескую группу на соледаро-артемовском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили объекты и замаскированных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении. Минобороны России 28 июля показало видео боевой работы десантников.

«Мы отработали сейчас по живой силе противника в районе населенного пункта. Работаем нечасто, потому что нечасто попадаются такие цели», — сообщил командир взвода с позывным Француз.

В ходе проведения воздушной разведки были выявлены замаскированные позиции ВСУ с большим скоплением личного состава. Эта информация была передана на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО «Град» выдвинулись в район выполнения задачи.

Оттуда противнику нанесли огневое поражение 122-милимметровыми неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления, не оставляя не единого шанса противнику, пояснили в Минобороны.

19 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказывал, как артиллеристы ВС РФ активно используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» на рубежах обороны специальной операции. «Грады» выводятся на передовую за считанные минуты. Для большей эффективности снаряды выпускают по навесной траектории.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.