В Севастополе из-за непогоды облицовка дома упала на детскую площадку

В Севастополе из-за непогоды на детскую площадку упала облицовка дома. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«В результате ухудшения погодных условий на районных подстанциях отключилась электроэнергия в нескольких районах города Севастополя. Аварийные бригады ООО «Севастопольэнерго», ФГУП 102 ПЭС Минобороны России работают на местах» , — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Для устранения последствий ливня создан оперативный штаб.

Ранее в этот день сообщалось, что ливни со шквалистым ветром и раскатами грома обрушились на Москву и область. Вылеты самолетов из нескольких московских аэропортов были задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий. В аэропорту Внуково подтвердили факт задержки 16 лайнеров.