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Захарова рассказала о гуманитарной роли России в Африке

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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У России есть несколько конкретных направлений в плане развития гуманитарной роли страны в Африке. Об этом в четверг, 27 июля, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

«Да, у нас колоссальный, гигантский буквально культурный потенциал и у России, и у Африки. <…> В России сейчас готовятся к открытию Музея культуры стран Африки. Он станет филиалом Государственного музея искусств народов Востока», — заявила она.

Захарова отметила, что у этого музея большой научный базис, и открытие филиала, посвященного культурным традициям африканских стран, очень важно для населения России. Она напомнила, что многие исконно африканские элементы искусства и тенденции были присвоены себе Западом, и поэтому важно показывать и подчеркивать многообразие культуры стран южного континента.

Кроме того, Захарова сообщила о развитии такого направления, как изучение русского языка в Африке. По ее словам, русский народ благодаря великим деятелям культуры буквально пропитан африканскими корнями. Она отметила также, что часто можно встретить в африканских странах русскоговорящих жителей, что очень ценно.

Третьим блоком гуманитарной роли России в Африке представитель МИД РФ назвала обучение и подготовку кадров для африканских государств в высших учебных заведениях.

«Мы продолжаем нашу славную традицию подготовки специалистов для африканских стран. Сегодня об этом президент [РФ Владимир Путин] говорил, о большом количестве студентов, которые учатся в нашей стране», — рассказала Захарова.

Она также сообщила о взрывном росте интереса российских туристов к Африканскому континенту. По ее словам, сейчас освоен и становится всё более востребованным целый ряд направлений, которые ранее были не такими популярными.

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Во время сессии форума Россия – Африка Захарова также рассказала, что РФ ведет переговоры об открытии новых посольств в африканских государствах. Она добавила, что российский МИД обязательно объявит об открытии, когда будут достигнуты договоренности.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что отношения РФ и Африки «находятся на подъеме». Он подчеркнул, что это взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Саммит Россия – Африка открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля. На саммите обсуждаются сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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