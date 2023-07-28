«Известия» показали работу ударных вертолетов ВС РФ

Экипажи вертолетов Западного военного округа (ЗВО) работают группой: ударные Ми-28 и Ка-52 сопровождает многоцелевой Ми-8. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова 28 июля рассказала, как пилоты громят вражескую технику, опорпункты и личный состав.

«Чтобы не попасть в зону видимости ПВО противника, пилот с ювелирной точностью выполняет полет на минимальной высоте. Кажется, что верхушки деревьев можно потрогать рукой. Вскоре вертолет приближается к цели — опорному пункту противника в Сумской области Украины. Действовать будет ударный Ми-28 «Ночной охотник», наводящий ужас на Вооруженные силы Украины. Одного выстрела хватает, чтобы нанести колоссальный урон противнику. Поражен опорный пункт: уничтожены личный состав и техника ВСУ», — рассказала журналист с борта Ми-28.

После отработки целей вертолет ускорился, чтобы покинуть опасную зону, и отправился на базу. Там корреспондент показала кадры работы «Аллигатора» — разведывательно-ударного Ка-52. Его пилоты управляемой ракетой «Вихрь» поразили ангар с зарубежной техникой националистов.



«Одна цель — один удар, работают с предельной точностью. Уничтожают танки, бронемашины, склады с боеприпасами, пункты управления ВСУ. Два месяца назад этой группе приходилось работать в максимально напряженном режиме — в день делали по восемь вылетов, ликвидировали по 18 вражеских танков. Сейчас целей гораздо меньше», — добавила журналист.



На борту многоцелевого Ми-8 — группа огневой поддержки и медики. Говорят, порой месяц и даже больше проходит спокойно, без единой высадки, но в экстренной ситуации именно они эвакуируют раненых с самых сложных участков фронта.

«Конкретно на Ми-8 мы входим в группу огневой поддержки: три спасателя, один из которых доктор, и шесть человек из состава спецназа. В случае какого-либо происшествия, эвакуации раненых или вынужденной эвакуации летчика из воздушного судна группа спецназа прикрывает нашу работу, а спасатели выполняют непосредственно свои задачи. Основные — поиск и спасение летного состава, который катапультировался, попал под огневое воздействие противника. Приходилось эвакуировать раненых с территории противника», — рассказал начальник поисково-спасательной группы с позывным Ворон.

Днем ранее, 27 июля, Минобороны показало, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины. Летчики ударных вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

25 июля Минобороны показывало, как экипажи вертолетов Ми-35 подразделения Западного военного округа наносят удары по целям ВСУ на купянском направлении. Экипажи работают в парах, нанося удары с минимальных дистанций и на предельно низких высотах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.