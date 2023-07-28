Медведев пошутил над поисками инопланетян в США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг, 27 июля, пошутил над прошедшими в конгрессе США слушаниями о существовании пришельцев и призвал искать инопланетных рептилоидов среди политиков коллективного Запада и Украины.

«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией», — написал Медведев в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию коллажем из карикатурных изображений нынешних лидеров ФРГ, США, Франции и Украины, экс-премьера Британии Бориса Джонсона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!» — добавил Медведев.

Ранее в этот день конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев. Бывший сотрудник разведсообщества Дэвид Граш заявил, что были обнаружены «нечеловеческие» останки и технологии в местах с инцидентами с НЛО.