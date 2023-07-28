Сержант Кузнецов обнаружил опорпункт наемников-диверсантов и устроил им засаду

Сержант Егор Кузнецов выявлял скрывающиеся украинские диверсионно-разведывательные группы в одном из населенных пунктов, когда заметил в одном из дворов оборудованную огневую позицию. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 28 июля, рассказали в Минобороны РФ.

В ходе осмотра придомовой территории сержант Кузнецов обнаружил в погребе потайное помещение для длительного пребывания людей. Также в заброшенном здании были спрятаны противотанковый ракетный комплекс иностранного производства, стрелковое вооружение, боеприпасы к нему и другое имущество для ведения боевых действий.

Сержант решил устроить засаду возле здания. Вечером того же дня к заброшенному дому приблизилась группа вооруженных лиц в военной форме с опознавательными знаками принадлежности к иностранным подразделениям.

В определенный момент Кузнецов внезапно атаковал боевиков, в результате чего трое наемников погибли на месте, еще один был ранен и взят в плен. В результате досмотра у группы диверсантов были изъяты средства связи и навигации, а также документы, свидетельствующие о целях данной диверсионно-разведывательной группы.

Тем временем подразделение ВС РФ, в составе которого действовал капитан Таймураз Карнаев, удерживало оборону на одном из тактических направлений, когда противник предпринял попытку прорыва обороны, активно применяя при этом беспилотную авиацию и артиллерию.

После очередного артудара враг поразил блиндаж, из-за чего возникла угроза его обрушения. При этом часть российских военнослужащих, находящихся внутри блиндажа и в непосредственной близости от него, получили ранения. Капитан Карнаев незамедлительно организовал эвакуацию пострадавших. Под непрекращающимся минометным обстрелом он подогнал транспорт вплотную к блиндажу, перенес раненых в машину и приступил к их перемещению.

В ходе эвакуации автомобиль неоднократно подвергался атаке противника с ударных беспилотников. Но Карнаев, грамотно маневрируя на сложном участке местности, смог вывезти и доставить раненых до медицинского учреждения, где им оказали квалифицированную медпомощь. За мужество, отвагу и героизм капитан Таймураз Карнаев награжден медалью Жукова.

В свою очередь, ефрейтор Дмитрий Кротов охранял позиции батальонной тактической группы российских военнослужащих. В ходе патрулирования местности он заметил двух вооруженных националистов вблизи охраняемого объекта.

Скрытно подобравшись к боевикам и выбрав удобную огневую позицию, ефрейтор Кротов без единого выстрела задержал вражеских диверсантов, которые вели разведку мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения. При досмотре у одного из них был обнаружен смартфон, на который осуществлялась видеосъемка районов расположения позиций. Задержанные были переданы для дальнейшего разбирательства в штаб.

Днем ранее, 27 июля, в Минобороны рассказали, как лейтенант Рамиль Аюпов находился на боевом дежурстве на позициях взводного опорного пункта, когда в вечернее время обнаружил диверсантов, продвигающихся к позициям российских войск. С группой захвата он смог обезвредить противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.