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Сильный дождь с грозой и ветром обрушился на столичный регион вечером четверга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ливни со шквалистым ветром и раскатами грома обрушились на Москву и область поздним вечером четверга, 27 июля. По словам синоптиков Гидрометцентра РФ, непростые погодные условия создает в регионе северо-западный циклон.

Интенсивнее всего непогода проявилась на западе столицы, в северной, северо-западной, южной, юго-западной и юго-восточной частях Московской области, в Новой Москве. Раскаты грома и всполохи молний замечали в Химках, Красногорске, московских Солнцево, Фили-Давыдково и других районах.

Вылеты самолетов из нескольких московских аэропортов были задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий. По данным Пятого канала, в аэропорту Внуково подтвердили факт задержки 16 лайнеров.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 27 июля до 09:00 28 июля в столице ожидаются дожди, местами сильные, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 м/с. В период с 09:00 до 21:00 28 июля дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 м/с, предупредили в московском управлении МЧС РФ. Количество осадков 28-29 июля может достичь 50-70% месячной нормы.

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27 июля руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям» о том, что в субботу в Москве пройдет ливень, а в воскресенье ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура в эти дни составит +21 градус.

Накануне, 26 июля, в Москве за два часа выпало 20–25 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы. Известия» показали кадры обрушившихся на столицу ливневых дождей. Из-за тропического ливня значительно ухудшилась видимость на дорогах. Сильный дождь местами сопровождался порывами ветра. В некоторых районах города оказались подтоплены трассы.

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