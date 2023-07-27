Всемирный банк выдал Украине $1,5 млрд под гарантии Японии

Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка под гарантий Японии. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.



«Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения», — приводятся слова Марченко на сайте украинского минфина.

Там указано, что Украина с февраля 2022 года получила более $581 млн льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA). В текущем году ожидается, что правительство Японии предоставит еще $2 млрд прямой поддержки через целевой фонд Всемирного банка.

30 июня источник в российской дирекции группы Всемирного банка сообщал, что Украина полностью исчерпала квоту по финансированию во Всемирном банке. Основными гарантами и донорами Украины выступают государства Евросоюза и G7.

22 июня, Всемирный банк сообщил о выделении нового пакета помощи Украине в размере $1,75 млрд. При этом $500 млн планировалось выдать в качестве займа под гарантии Великобритании, $1,25 млрд — в качестве гранта от США и $15 млн — от Финляндии.

Тогда же министр финансов Украины Сергей Марченко заявил газете Politico, что стране требуются дополнительно $110 млрд иностранной помощи до 2027 года на покрытие ущерба. Обещанные Евросоюзом €50 млрд не покроют и половины запросов срочной поддержки, уточнил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.