Врач отметила пользу вишни в борьбе с последствиями COVID-19

По мнению врача-физиотерапевта Видновской РКБ Светланы Малиновской, помочь в борьбе с последствиями коронавируса может вишня. Об этом она рассказала 27 июля порталу «Подмосковье сегодня».

Врач отметила, что самым частым осложнением коронавируса является тромбоз, а вишня снижает свертываемость крови и противостоит образованию тромбов.

«При тромбозе в каком-либо отделе сердечно-сосудистой системы возникает сгусток крови, часть которого может оторваться и мигрировать по организму», — рассказала Малиновская.

Если при тромбозе левого предсердия или желудочка оторвавшийся тромб попадает в аорту, а оттуда — в сосуды сердца, что может вызвать инфаркта миокарда, то тромбы, попавшие в артерии головы, становятся причиной ишемического инсульта, уточнила медик.

Тромбы в кишечники влекут некроз кишки, а в конечностях — гангрену.

«Если тромб первично возникает в ногах, то, оторвавшись, он попадает в легочные артерии, что вызывает тяжелую сердечно-легочную недостаточность, которая часто приводит к смерти», — добавила специалист.

В мякоти вишни содержатся вещества, которые значительно снижают свертываемость крови, подчеркнула Малиновская.

«Наиболее полезно употребление свежей вишни. Приветствуются компоты, джемы и даже выпечка с витаминной начинкой. А вишенкой на торте для гурманов может стать домашняя наливка из сезонной ягоды. Главное — в меру», — заключила врач.

В марте прошлого года врач-гематолог Павел Трахтман рассказал, что тромбообразование происходит в организме постоянно: процесс защищает человека от потери крови и обычно уравновешивается растворением сгустков крови.

Однако коронавирус может способствовать «разбалансировке» свертывающей системы, что в свою очередь ведет к тромбозу. Он посоветовал обратиться к врачам после перенесенной инфекции за назначением специальных препаратов, разжижающих тромбы.