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Путин проведет двустороннюю встречу с президентом Эритреи 28 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин и его коллега из Эритреи Исайяс Афеворки договорились провести запланированную на четверг двустороннюю встречу в пятницу, 28 июля. Об этом 27 июля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«И на приеме переговорили, и перенеслась на завтра (встреча. — Ред.)», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Прием, на котором побеседовали Путин и Афеворки, был устроен в честь гостей форума Россия – Африка.

Саммит Россия – Африка открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля. На мероприятии обсуждают сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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Ранее в этот день Путин на форуме сообщил, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова предоставить некоторым странам Африки по 25–50 тыс. т зерна. Среди стран, куда будет направлено зерно, российский лидер назвал Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Мали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

Предыдущая встреча Путина с президентом Эритреи состоялась 31 мая. На ней планировалось подписание ряда межправительственных соглашений. Президент РФ заявил, что у России и Эритреи есть неплохие перспективы по многим направлениям сотрудничества.

25 мая спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил об активной работе по возвращению России в Африку. В частности, он сообщил о планах по восстановлению работы российских посольств в разных странах континента. Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в возобновлении полетов российских авиакомпаний в Африку, а также считает континент привлекательным для туризма.

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