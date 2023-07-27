F-16 выводят на базу в Ларисе в Греции из-за взрывов на складе боеприпасов

Истребители F-16 оперативно перебрасывают в качестве меры предосторожности с военного аэродрома в Неа-Анхиалосе на авиабазу в Ларисе по причине взрывов на складе боеприпасов ВВС Греции. Об этом сообщает газета Proto Thema.

По данным издания, всего 70 боевых самолетов F-16 типов Block 30 и Block 50 находятся в трех эскадрильях 111-го боевого авиакрыла в Неа-Анхиалосе. Будут ли все они выведены в Ларису, пока неизвестно.

Отмечается, что руководство министерства национальной обороны, генерального штаба национальной обороны и главного штаба ВВС Греции приказало перебросить их в превентивных целях ввиду неконтролируемого приближения сильного лесного пожара и постоянных взрывов на складе.

Вывоз истребителей представляет собой стандартную процедуру. Однако не все самолеты убираются. Большинство из них размещается в специальных укрытиях, которые выдерживают очень сильные взрывы, и им ничего не угрожает, поясняет газета.

Причина возгорания на складах заключается в неутихающих лесных пожарах на территории страны, которые распространяются из-за ветра.

Ранее в этот день стало известно, что из-за взрывов несколько человек получили ранения от осколков разбитых стекол. Им оказана медицинская помощь.

Также 27 июля сообщалось, что в ходе тушения лесных пожаров в Греции за 10 дней пострадали 74 пожарных. За последние три дня были зафиксированы 177 очагов лесных пожаров. Наиболее напряженная обстановка наблюдается на острове Родос, где огонь не могут потушить с 18 июля, а 26 июля объявлен режим ЧП.

До этого, 23 июля, в беседе с «Известиями» граждане РФ, отдыхающие на острове, рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. По словам одного из туристов, люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

За день до этого власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос.