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Диетолог рассказал о пользе употребления рыбы для профилактики старения

Диетолог Гинзбург: для профилактики старения нужно ежедневно есть рыбу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ежедневное употребление рыбы замедляет процессы старения организма. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, чтобы получить питательные элементы для поддержки работы мозга, который с годами теряет былую активность, нужно отдавать предпочтение жирной морской рыбе.

«Такая рыба является источником омега-3 жирных кислот, которые необходимы для формирования клеточных мембран. Также она является источником йода и витамина D. Эти компоненты поддерживают работу центральной нервной системы», — объяснил Гинзбург.

Диетолог отметил, что после 50 лет нужно включить в еженедельный рацион минимум три-четыре порции лосося или скумбрии.

Кроме того, эксперт отнес к еде, замедляющей ход старения, крупы, молочные продукты, овощи, ягоды, фрукты, а также орехи и приправы. Последние, в частности имбирь, куркума, перец, чеснок и лук, также способны улучшить работу мозга.

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Ранее, 28 июля, эксперты в области питания перечислили продукты, влияющие на когнитивные функции человека, которые, в свою очередь, зависят от повседневного рациона. К ним относятся темная листовая зелень, авокадо, оливковое масло, орехи, розмарин, мята, шафран и морепродукты.

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