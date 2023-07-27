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Пушилин сообщил о семи пострадавших в результате обстрела ВСУ Донецка за сутки

Пушилин: семь человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ Донецка за сутки
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Фото: РИА Новости
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Семеро жителей Донецка ранены в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал 27 июля в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Очередной день ожесточенных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пережил сегодня Донецк», — отметил он.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Пушилин уточнил, что под огонь реактивной и ствольной артиллерии попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы столицы ДНР. Повреждены 20 жилых домов и автобаза.

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Утром в четверг ВСУ за 15 минут выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 натовских снарядов калибра 155 мм. До этого, в 7:05 и 7:10, украинские боевики выпустили семь натовских снарядов по Киевскому и Петровскому районам города.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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