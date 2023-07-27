Один человек пострадал при обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре ракеты по городу Токмаку Запорожской области. Об этом 27 июля сообщили журналистам оперативные службы.

«Три ракеты взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьская. Четвертая упала в районе железнодорожного вокзала, но не взорвалась. Один человек пострадал», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Информация уточняется.

Накануне врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что украинские войска совершили 36 попыток за сутки обстрелять Запорожскую область, однако получили «ожесточенный отпор».

Также 26 июля стало известно о гибели двух мирных жителей в результате атаки украинских боевиков в Херсонской области. ВСУ обстреляли населенные пункты Алешки и Старая Збурьевка, находящиеся на левом берегу Днепра.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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