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Один человек пострадал при обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре ракеты по городу Токмаку Запорожской области. Об этом 27 июля сообщили журналистам оперативные службы.

«Три ракеты взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьская. Четвертая упала в районе железнодорожного вокзала, но не взорвалась. Один человек пострадал», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Информация уточняется.

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Накануне врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что украинские войска совершили 36 попыток за сутки обстрелять Запорожскую область, однако получили «ожесточенный отпор».

Также 26 июля стало известно о гибели двух мирных жителей в результате атаки украинских боевиков в Херсонской области. ВСУ обстреляли населенные пункты Алешки и Старая Збурьевка, находящиеся на левом берегу Днепра.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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