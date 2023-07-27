Реставрация башни Нижних решеток XVI века в Печорах начнется в 2023 году

В Печорах (Псковская область) в 2023 году планируют приступить к реставрации башни Нижних решеток. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» сообщает в своем Telegram-канале.

«В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга совместно разработали проект реставрации и приспособления башни для современного использования», — говорится в сообщении.

Как уточняет Псковское агентство информации, башня была построена в период Ливонской войны в 1558–1565 годах по приказу Ивана Грозного и является частью ансамбля Псково-Печорского монастыря, признанного объектом культурного наследия федерального значения.

Башню возвели как водопропускную воротную с основной функцией как боевая. После пожара в 1688 году башня потеряла военное значение и продолжила разрушаться. Из руин крепостной ансамбль восстановили в 1960-е при архимандрите Алипии.