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В Польше отметили необходимость расширения забора на белорусской границе

RP: Качиньский заявил о необходимости расширить забор на границе Польши с Белоруссией
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Фото: Global Look Press/Doris Heimann
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Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил о необходимости расширить забор на границе с Белоруссией. Это политик отметил во время визита в Коден (Любельское воеводство), сообщила 27 июля газета RP.

«Мы хотим дать понять, что делаем всё, что необходимо, чтобы отразить возможные провокации или любые агрессивные действия», — указал Качиньский.

По его словам, забор вдоль границы с Белорусские будет расширен в течение ближайших лет.

«Он должен охватить все те места, где его еще нет в данный момент, где нет водного препятствия, такого как река Буг», — добавил политик.

Качиньский заключил, что главной задачей государства как органа, объединяющего нацию, остается обеспечение безопасности.

Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 км, высота — 5 м. Проект обошелся Варшаве в 1,6 млрд злотых ($400 млн).

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В начале июля Польша усилила границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. В настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.

В конце июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что польско-белорусская граница хорошо защищена, однако может быть укреплена в случае необходимости. На большей части границы двух стран действует физическое и электронное заграждение, а за ее безопасность отвечают значительные силы, напомнил польский лидер.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Тогда Польша заявила о строительстве забора на границе с Белоруссией.

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