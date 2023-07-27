В Москве арестован запугивавший владельцев собак мужчина

Мужчину, угрожавшего владельцам собак в Москве, арестовали на 10 суток. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Дорогомиловского суда столицы.

«Суд признал Осмаева Ислама Умаровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 УК РФ («Мелкое хулиганство»), и постановил подвергнуть его административному аресту на 10 суток», — приводит сообщение «РИА Новости».

До этого жители ЖК Match Point на улице Василисы Кожиной пожаловались на мужчину, который запрещал выгуливать собак и нанял еще двух человек для борьбы с владельцами питомцев.

17 июля «Известия» сообщили, что в России планируется ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Такой законопроект поддержало правительство. К потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды.