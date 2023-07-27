ВСУ ударили по Горловке зажигательными снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) зажигательными снарядами. Об этом 27 июля заявили в экстренных службах республики.

«По Горловке ударили зажигательными боеприпасами по одному из жилых районов», — сообщили ТАСС.

Ранее в четверг украинские боевики выпустили за 15 минут по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 натовских снарядов калибра 155 мм.

В 7:05 и 7:10 ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Киевскому и Петровскому районам города.

До этого, 26 июля, «Известия» также публиковали кадры с футбольного поля школы № 88 в Кировском районе Донецка, куда во время очередного обстрела украинских боевиков упал снаряд. Утром, в 9:25, по Донецку зафиксировали три прилета, а спустя пять минут — еще четыре.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.