Около 1 млрд рублей направят на реконструкцию дороги на выезде из Омска

В Омске на первый этап реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт направят около 1 млрд рублей. Об этом сообщает правительство Омской области.

«Мы приступаем к реконструкции выезда из города в сторону Новосибирской области. Мы расширяем с двух до четырех полос 8-километровый участок и соединяем его с Сыропятским трактом, где сейчас тоже ведутся ремонтные работы», — рассказал глава регионального минтранса Динар Курманов.

В целом на первый этап работ предусмотрено 944,4 млн рублей. В 2023 году финансирование составит 200,9 млн рублей, в 2024-м — 743,5 млн рублей, пишет Sib.fm.

Как уточнил глава минтранса, после завершения реконструкции Сыропятского тракта и выезда из города в сторону Новосибирска получится практически 20-километровый участок четырехполосной дороги. Встречные потоки на ней будут разделены, также появятся велосипедные дорожки и современное освещение.

В середине июля сообщалось, что в Нововаршавском районе Омской области завершили ремонт участка трассы Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка. Речь идет об отрезке дороги с 128-го по 138-й км.