Мужчина и мальчик-подросток пострадали в ДТП с грузовиком в Томске
В Кривошеинском районе Томской области в результате ДТП с участием грузовика пострадали мужчина и мальчик-подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла утром 27 июля на 135-м км автодороги Томск – Каргала – Колпашево. Предварительно установлено, что 56-летний водитель грузовика Scania выехал на встречку, чем создал помеху Toyota Land Cruiser Prado под управлением 55-летнего мужчины.
Водитель легковушки, пытаясь уйти от столкновения, выехал на обочину, где его авто опрокинулось, пишет РИА «Томск». В результате автомобилист и 14-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Этим же утром в Новосибирской области водитель грузовика DAF сбил пешехода, который в момент аварии переходил шоссе. Потерпевший, которым оказался 55-летний мужчина, погиб на месте.