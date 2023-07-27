Еще 100 млн рублей направили на реконструкцию Северной окружной в Рязани

Рязанская область получила из федерального бюджета дополнительные 100 млн рублей на реконструкцию Северной окружной дороги. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«Региону дополнительно выделены 100 млн рублей из федерального бюджета. Они пойдут на ремонт дороги по Муромскому шоссе (от пересечения Касимовского шоссе с улицей Советской армии до Северного обхода) и на участки Северного обхода», — рассказал Малков.

Как уточняет РИА «7 новостей», движение по четырем полосам дороги уже открыто. Подрядчик расширил проезжую часть и оборудовал систему коммуникаций. Сейчас ведутся работы по установке системы освещения и барьерного ограждения.

В дальнейшем на дороге должны обустроить тротуары, смонтировать остановки общественного транспорта и построить надземный пешеходный переход. В целом работы идут с опережением графика, пишет 62INFO.ru. Завершить их планируется к ноябрю.